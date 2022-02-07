Теннисистка Пэн Шуай прокомментировала скандал с "обвинением" экс-премьера КНР в изнасиловании

"Я никогда не говорила, что кто-то подверг меня сексуальному насилию", - заявила спортсменка.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай снова опровергла обнародованное в ноябре прошлого года заявление с обвинением экс-премьера КНР в изнасиловании.

Об этом со ссылкой на ее интервью французской газете L'Equipe в Пекине сообщает BBC.

Отмечается, что спортсменка выразила благодарность за беспокойство со стороны болельщиков и других теннисистов, организовавших кампанию #WhereIsPengShuai в социальных сетях, но сказала: "Я не думала, что будет такая обеспокоенность, и я хотела бы знать: к чему такая забота?"

"Я никогда не говорила, что кто-то подверг меня сексуальному насилию", — заявила изданию 36-летняя Шуай. Теннисистка также опровергла свое "исчезновение", указав, что после публикации с ней связалось такое количество людей, что ответить всем было невозможно.

"Эта публикация вызвала огромное непонимание со стороны внешнего мира. Я надеюсь, что смысл этой публикации больше не искажается. И я также надеюсь, что мы не будем добавлять к этому еще больше шума", — подчеркнула она.

В субботу, 5 февраля, Шуай встретилась с президентом МОК на личном ужине в Олимпийском клубе в Пекине, а затем посетила несколько мероприятий зимних Игр.

Шуай в начале ноября прошлого года обнародовала в китайской соцсети Weibo пост, в котором обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

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"Почему ты вернулся и нашел меня, отвел к себе домой и заставил заняться с тобой сексом", – писала теннисистка.

Публикация, несмотря на быстрое удаление, стала вирусной в Сети, а сама Шуай прекратила выходить на связь, что вызвало всеобщую обеспокоенность по поводу ее безопасности.

На фоне скандала Женская теннисная ассоциация (WTA) временно отказалась от всех турниров в Китае и Гонконге.

Впрочем, в декабре китайская теннисистка вышла на связь и опровергла свое заявление. "Хочу прояснить ситуацию: я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo – мое личное дело. Возникло много недоразумений", – заверила она.

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