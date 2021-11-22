Теннисистка Пэн Шуай впервые после обвинения экс-премьера КНР в изнасиловании связалась с МОК: подробности

Теннисистка Пэн Шуай впервые после обвинения экс-премьера КНР в изнасиловании связалась с МОК: подробности

Почти три недели после громкого заявления спортсменка не выходила на связь, что вызвало всеобщее беспокойство.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в воскресенье, 21 ноября, побеседовал с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая обвинила экс-премьера КНР в изнасиловании, после чего перестала выходить на связь.

Об этом со ссылкой на сообщение МОК пишет BBC.

Отмечается, что во время видеозвонка 35-летняя бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге WTA заверила, что "здорова и находится в безопасности".

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"В начале 30-минутного разговора Пэн Шуай поблагодарила МОК за заботу о ее благополучии, — говорится в сообщении. — Она объяснила, что (...) живет в своем доме в Пекине, но хотела бы, чтобы ее конфиденциальность в это время уважалась".

В заявлении МОК также содержится фотография, сделанная во время видеозвонка, на которой видно, как спортсменка улыбается в камеру.

"Пока она предпочитает проводить время с друзьями и семьей, — добавили в МОК. — Однако она продолжит заниматься теннисом".

Пэн Шуай исчезла из виду общественности почти на три недели после того, как обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли.

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Ее отсутствие вызвало всеобщее беспокойство, а звезды международного спорта призвали Китай предоставить доказательства того, что теннисистка находится в безопасности.

Ранее в воскресенье китайская государственная медиаорганизация Global Times опубликовала третий за последнее время видеоролик с Пэн Шуай, в котором спортсменка якобы присоединилась к "церемонии открытия финала теннисного матча среди подростков".

Представитель Женской теннисной ассоциации (WTA) заявил, что видеозаписи являются "недостаточным" доказательством безопасности Шуай и "не отменяют и не решают беспокойства WTA о ее благосостоянии и способности общаться без цензуры или принуждения".

"Это видео не отменяет наш призыв к полному, справедливому и прозрачному расследованию без цензуры ее обвинений в сексуальном насилии, что является причиной нашей первоначальной озабоченности", — говорилось в обращении.

35-летняя Шуай в начале ноября обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли. Теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в которой рассказала неприятные подробности своей личной жизни.