Теннисистка Свитолина и команда гребцов вернулись из Токио: как их встретили в "Борисполе"

Теннисистка Свитолина и команда гребцов вернулись из Токио: как их встретили в "Борисполе"

В аэропорту спортсменов ждали с цветами.

Бронзового призера олимпийских игр Элину Свитолину встретили в аэропорту "Борисполь". Шестая ракетка мира, которая завоевала первую в истории Украины теннисную медаль, возвращается из Токио. Ее самолет уже приземлился.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 августа.

Новости Украины: бронзовую призерку Элина Свитолина встречают в аэропорту "Борисполь"

Также с Олимпиады вернулась команда украинских гребцов — Игорь Хмара и Станислав Ковалев заняли на соревнованиях 9 место.

Несмотря на то, что медалей спортсмены не привезли, в аэропорту их встречали с цветами и подарками. Для Игоря Хмары и Станислава Ковалева эта Олимпиада была первой. К ней они шли 10 лет. Сейчас говорят — немного отдохнут. А дальше начнут готовиться уже к Олимпийским играм в Париже.

Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная Украины уже завоевала одну серебряную и пять бронзовых медалей.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Новости Украины: команда гребцов вернулась из Токио - встречали с цветами и подарками

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