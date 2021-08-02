Теннисистка Свитолина и команда гребцов вернулись из Токио: как их встретили в "Борисполе"

В аэропорту спортсменов ждали с цветами.
Бронзового призера олимпийских игр Элину Свитолину встретили в аэропорту "Борисполь". Шестая ракетка мира, которая завоевала первую в истории Украины теннисную медаль, возвращается из Токио. Ее самолет уже приземлился.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 августа.
Также с Олимпиады вернулась команда украинских гребцов — Игорь Хмара и Станислав Ковалев заняли на соревнованиях 9 место.
Несмотря на то, что медалей спортсмены не привезли, в аэропорту их встречали с цветами и подарками. Для Игоря Хмары и Станислава Ковалева эта Олимпиада была первой. К ней они шли 10 лет. Сейчас говорят — немного отдохнут. А дальше начнут готовиться уже к Олимпийским играм в Париже.
Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная Украины уже завоевала одну серебряную и пять бронзовых медалей.
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