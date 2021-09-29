"Теперь о нашей стране узнают в самой крутой лиге мира": украинский чемпион забил поляка и получил контракт с UFC (видео)

"Теперь о нашей стране узнают в самой крутой лиге мира": украинский чемпион забил поляка и получил контракт с UFC (видео)

Наш соотечественник выиграл 19-й бой в карьере.

Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря одержал победу над поляком Лукашем Судольски на турнире Dana White's Contender Series - Contender Series 2021: Week 5 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Уже в первом раунде наш соотечественник смог отправить соперника мощной атакой на настил октагона, после чего эффектно добил его.

Комментируя свою победу, Игорь написал в Instagram: " Победа. Я - в UFC, все получилось. Сразу скажу - дорога к титулу будет яркой и она уже началась. Теперь об Украине узнают в самой крутой лиге мира, мы точно этого достойны ".

Победа автоматически гарантировала 25-летнему Потере контракт с UFC. Для него она стала 19-й в карьере. Также в его пассиве 2 поражения. Ранее Игорь завоевал титул чемпиона WWFC.

WWFC. 28-летний Судольски впервые проиграл в смешанных единоборствах. На его счету 8 побед.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, украинский боксер уничтожил американца за шесть раундов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку