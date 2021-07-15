Теперь окончательно? Выдающийся нидерландский футболист во второй раз объявил о завершении карьеры

Теперь окончательно? Выдающийся нидерландский футболист во второй раз объявил о завершении карьеры

Арьен Роббен провел лишь семь матчей после своего возвращения.

Бывший полузащитник "Челси", "Реала", "Баварии" Арьен Роббен во второй раз объявил о завершении игровой карьеры.

37-летний вингер уже уходил из футбола в 2019 году, но летом 2020-го решил вернуться и присоединился к нидерландскому "Гронингену".

"Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Спасибо всем за теплую поддержку. Должен честно сказать, что разочарован своим игровым временем. Я знал, что такое может произойти, но я принял вызов. Я не чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно", - написал Роббен у себя в Instagram.

К сожалению, из-за травм Роббен не играл почти все время после возвращения. В сезоне-2020/21 он провел 7 матчей за "Гронинген" и сделал 2 ассиста. Оба результативные действия пришлись на поединок против "Эммена", после которого 37-летний ветеран расплакался.

В течение длительной карьеры нидерландский футболист выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". В общем Роббен завоевал 29 трофеев.

В составе национальной сборной Нидерландов Арьен становился серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером Чемпионата мира. На его счету 96 матчей и 37 голов.

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