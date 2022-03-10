Теперь только пиратский просмотр: Формула-1 запретила показывать гонки в России

Теперь только пиратский просмотр: Формула-1 запретила показывать гонки в России

Организация разорвала все связи с оккупантами.

Формула-1 аннулировала все легальные способы пересмотра соревнований в России, развернувшей войну на территории Украины.

Организация из-за вторжения российских войск в Украину расторгла контракт с "Матч ТВ" – владельцем региональных прав на трансляцию автогонок. Эту информацию подтвердили в пресс-службе "Матч ТВ".

Кроме того, Формула-1 заблокировала россиянам возможность просмотра через сервис F1TV. Легальных возможностей смотреть гонки у страны-агрессора не осталось.

Ранее четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель показал поддержку украинскому народу.

Напомним, что пилоты Формулы-1, включая Феттеля и двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, провели акцию в поддержку Украины.

Также сообщалось, что Формула-1 разорвала контракт на проведение Гран-при России. А команда "Хаас" расторгла контракт с сыном российского миллиардера Никитой Мазепиным.