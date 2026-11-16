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"Теперь уже в статусе мамы": Харлан объявила о возвращении в фехтование после двухлетней паузы
Рекордсменка Украины по выигранным медалям на Олимпиадах готовится снова выступать на международной арене.
Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая летом родила дочь, объявила о возвращении к соревнованиям после двухлетнего перерыва.
Об этом 36-летняя украинка сообщила на своей странице в Instagram.
Легендарная саблистка отметила, что ровно два года назад последний раз выступала на международных соревнованиях. За это время она не раз хотела объявить о возвращении, но решила не спешить с этой новостью.
"Ровно два года назад я вышла на дорожку на своих последних международных соревнованиях. Это была большая пауза. И все это время мне очень хотелось сказать: "I'll be back!" Но я решила еще немного подержать эту новость при себе.
И вот этот момент настал... Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы. Уверена, что будет нелегко. Но когда меня это пугало? See you in Orléans, France!" — написала Харлан.
Первыми соревнованиями после возвращения для украинки станет этап Гран-при по фехтованию во французском Орлеане, который состоится 3−5 декабря.
В последний раз перед паузой Харлан выступала на Гран-при в Орлеане в декабре 2024 года. После этого она приостановила карьеру, а в июне 2026 года впервые стала мамой, родив дочь Арианну от своего жениха — итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле.
Отметим, что Харлан является рекордсменкой Украины по выигранным медалям на Олимпиадах. На ее счету шесть олимпийских наград: два командных "золота" (Пекин-2008 и Париж-2024), командное "серебро" (Рио-2016) и три личных "бронзы" (Лондон-2012, Рио-2016 и Париж-2024).
Также Харлан является шестикратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы, пятикратной победительницей общего зачета Кубка мира. Ее имя внесено в Международный зал славы фехтования FIE.
Ранее сообщалось, что украинские фехтовальщицы победили россиянок и завоевали медаль Кубка мира.