ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
162
Время на прочтение
2 мин

"Теперь уже в статусе мамы": Харлан объявила о возвращении в фехтование после двухлетней паузы

Рекордсменка Украины по выигранным медалям на Олимпиадах готовится снова выступать на международной арене.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ольга Харлан

Ольга Харлан / © Associated Press

Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая летом родила дочь, объявила о возвращении к соревнованиям после двухлетнего перерыва.

Об этом 36-летняя украинка сообщила на своей странице в Instagram.

Легендарная саблистка отметила, что ровно два года назад последний раз выступала на международных соревнованиях. За это время она не раз хотела объявить о возвращении, но решила не спешить с этой новостью.

"Ровно два года назад я вышла на дорожку на своих последних международных соревнованиях. Это была большая пауза. И все это время мне очень хотелось сказать: "I'll be back!" Но я решила еще немного подержать эту новость при себе.

И вот этот момент настал... Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы. Уверена, что будет нелегко. Но когда меня это пугало? See you in Orléans, France!" — написала Харлан.

Первыми соревнованиями после возвращения для украинки станет этап Гран-при по фехтованию во французском Орлеане, который состоится 3−5 декабря.

В последний раз перед паузой Харлан выступала на Гран-при в Орлеане в декабре 2024 года. После этого она приостановила карьеру, а в июне 2026 года впервые стала мамой, родив дочь Арианну от своего жениха — итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле.

Отметим, что Харлан является рекордсменкой Украины по выигранным медалям на Олимпиадах. На ее счету шесть олимпийских наград: два командных "золота" (Пекин-2008 и Париж-2024), командное "серебро" (Рио-2016) и три личных "бронзы" (Лондон-2012, Рио-2016 и Париж-2024).

Также Харлан является шестикратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы, пятикратной победительницей общего зачета Кубка мира. Ее имя внесено в Международный зал славы фехтования FIE.

Ранее сообщалось, что украинские фехтовальщицы победили россиянок и завоевали медаль Кубка мира.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie