"Теперь уже в статусе мамы": Харлан объявила о возвращении в фехтование после двухлетней паузы

Ольга Харлан / © Associated Press

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Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая летом родила дочь, объявила о возвращении к соревнованиям после двухлетнего перерыва.

Об этом 36-летняя украинка сообщила на своей странице в Instagram.

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Легендарная саблистка отметила, что ровно два года назад последний раз выступала на международных соревнованиях. За это время она не раз хотела объявить о возвращении, но решила не спешить с этой новостью.

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"Ровно два года назад я вышла на дорожку на своих последних международных соревнованиях. Это была большая пауза. И все это время мне очень хотелось сказать: "I'll be back!" Но я решила еще немного подержать эту новость при себе.

И вот этот момент настал... Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы. Уверена, что будет нелегко. Но когда меня это пугало? See you in Orléans, France!" — написала Харлан.

Первыми соревнованиями после возвращения для украинки станет этап Гран-при по фехтованию во французском Орлеане, который состоится 3−5 декабря.

В последний раз перед паузой Харлан выступала на Гран-при в Орлеане в декабре 2024 года. После этого она приостановила карьеру, а в июне 2026 года впервые стала мамой, родив дочь Арианну от своего жениха — итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле.

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Отметим, что Харлан является рекордсменкой Украины по выигранным медалям на Олимпиадах. На ее счету шесть олимпийских наград: два командных "золота" (Пекин-2008 и Париж-2024), командное "серебро" (Рио-2016) и три личных "бронзы" (Лондон-2012, Рио-2016 и Париж-2024).

Также Харлан является шестикратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы, пятикратной победительницей общего зачета Кубка мира. Ее имя внесено в Международный зал славы фехтования FIE.

Ранее сообщалось, что украинские фехтовальщицы победили россиянок и завоевали медаль Кубка мира.

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