"Теперь я верю в чудеса": легендарному басткетболисту "Азовмаша" удалось выжить в Мариуполе после ранения

"Теперь я верю в чудеса": легендарному басткетболисту "Азовмаша" удалось выжить в Мариуполе после ранения

Чемпион Украины в составе "Азовмаша" Петр Подтикан, работавший в последнее время детским тренером, рассказал, как ему удалось спастись из блокадного Мариуполя.

Бывший баскетболист пострадал в результате авиаудара в блокадном Мариуполе, но сумел выжить и спастись из города.

"Я жив, но немного ранен. И я теперь верю в чудеса. И расскажу свою историю.

Я был по ул. Строителей в районе 1000 мелочей. В городе до сих пор ничего не было (связи, света, воды и газа)

12 марта град летел к нам в квартиру и чудом врезался в тополь перед окнами и встрел в землю перед подъездом, наш балкон ударной волной вместе с рамами и оконными стеклами влетел в квартиру.

Меня ранило в руку (рваная рана), в ногу (сквозное) и в сторону (здесь более серьезные), чудом все кости целые. Чудом моя Оля не пострадала. Уходя кровью хотел бежать на дорогу (в надежде встретить военных и отвезти меня в больницу).

Чудом мне помог сосед Дима, которого я знал 2 дня, он повез меня в больницу. Чудом прибежал сосед и сказал, где работает госпиталь. В больнице меня зашили (16 швов) – это было вечером. Провел ночь на каталке в коридоре и утром попросили уйти домой.

Чудом не скончался от потери крови. Потребовались бинты и антибиотики (взять откуда), опять же чудом Оля нашла все необходимое. Опять же чудом, т.к. на десятый день нужно было снимать швы, к нам в подвал спустилась акушер-гинеколог Елена.

Она при свете фонариков сняла швы с помощью косметических ножниц и пинцета. Пролежал в подвале 3 недели. Я не хотел ехать из-за того, что на левом оставалась моя мама и сестра, когда уже все кончалось – медикаменты, еда, вода и нервы – решили ехать.

И чудом во дворе среди 7 машин моя уцелела. И мы вместе с семьей Воробьева на моей машине на 1 скорости выехали в Мелекино.

4 апреля уехал в больницу пос. Мангуш показать ранения врача, сделал рентген оказалось, что у меня обломок в стороне. Местный врач решил его доставать, разрезал, сделал 5 снимков, в результате оказалось слишком глубоко, он не сможет его достать – снова 7 швов.

И опять-таки чудом я 21 апреля попал в город (город закрыт, никого не пускают и требуют какую-то фильтрацию), и попал к себе на Кирово (дом и квартира моя сгорела), и проехал на левый берег, повидался с мамой и сестрой ( С ними все хорошо) и уехал обратно в Мелекино.

В результате моя квартира сгорела, Елена разграблена, мой любимый город Мариуполь уничтожен. Но я зачем-то выжил, значит, будем жить и думать, что теперь с этим всем делать", — написал Подтикан на своей странице в Facebook.

Напомним, что российские кафиры уничтожили квартиру лидера сборной Украины по шахматам Антона Коробова в Харькове.

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