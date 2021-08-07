Тернистый путь к "золоту": Беленюк рассказал о травме, с которой выступал на Олимпиаде в Токио

Тернистый путь к "золоту": Беленюк рассказал о травме, с которой выступал на Олимпиаде в Токио

Борец завоевал для Украины пока единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Игр-2020 в Токио Жан Беленюк в эфире студии "Сніданок.Вихідний" прокомментировал свою травму, которую получил за несколько недель до соревнований.

"Честно говоря, я сам в шоке, как все происходило. И я постоянно говорю, что только вера в моего тренера и меня дала мне вдохновение, силы продолжать. Потому что действительно ситуация была критическая. За три недели вылетает полностью плечо из сустава и приходится полностью восстанавливаться. И в это время я видел, как тренеры начали отчаиваться. Я утром выхожу, у меня лангета на руке, и я вижу, что они прекращают разговоры. Они опускают глаза вниз и они как-то так чувствуют, что это "анриал".

Но мой тренер, Владимир Шацких, вообще не терял оптимизма. Он говорил: "Все будет хорошо. Мы все сделаем. Главное, чтобы ты непосредственно в борьбе не боялся, что она может снова выскочить из сустава. Поэтому я настраивался именно таким образом, чтобы не переживать.

Но в борьбе, слава Богу, я вообще о ней забывал и боролся, как со здоровой рукой. А после этого, когда выходил, уже чувствовал, что она болит", - откровенно признался Жан.

Жан Беленюк поделился впечатлениями от Олимпиады в Токио и рассказал, как завоевал "золото”

В финале украинец победил венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1. Беленюк отпраздновал победу зажигательным гопаком с флагом Украины, вызвав невероятную реакцию в социальных сетях. Сейчас это единственная золотая медаль на Олимпиаде для Украины.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 16 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.

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