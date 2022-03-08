Тесть экс-футболиста "Шахтера" погиб на войне, защищая Украину от российских оккупантов

Тесть экс-футболиста "Шахтера" погиб на войне, защищая Украину от российских оккупантов

Клуб игрока осудил войну, которую начал Путин.

В семье бывшего футболиста донецкого "Шахтера" Давида Хочолавы произошла трагедия.

Так, 29-летний грузинский защитник потерял тестя, ушедшего защищать Украину от российских оккупантов. Об этом сообщает официальный сайт датского "Копенгагена", за который и выступает Хочолава.

"Копенгаген" осудил войну, которую Россия развязала на территории Украины, а также призвал помочь украинскому народу.

Отметим, что Хочолава стал игроком датского клуба летом 2021 года.

Хочолава перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году. За четыре сезона Давид сыграл в 83 матчах "горняков" и забил три мяча. В составе "оранжево-черных" Хочолава трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и однажды Суперкубок.

Ранее рассказывалось о том, что Нацполиция открыла дело по переходу Хочолавы в "Копенгаген".