Тесты будут делать каждый день: в АПЛ зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом

Тесты будут делать каждый день: в АПЛ зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом

Не исключено, что сезон придется приостановить.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в английской Премьер-лиге становится все хуже. 20 декабря АПЛ официально сообщила о 90 новых положительных тестах на COVID-19 среди игроков и персонала клубов.

Это абсолютный антирекорд с самого начала пандемии. Всего с 13-го по 19 декабря футболисты и сотрудники клубов сдали рекордные 12 345 тестов на коронавирусную инфекцию.

В связи с ростом количества зараженных в лиге решили вернуться к экстренным мерам и увеличить количество тестирований. Теперь в АПЛ будут проверять игроков и персонал на коронавирус каждый день.

Лига продолжит сотрудничать с клубами, чтобы защитить людей, помогая уменьшить риски заражения COVID-19 в командах. В то же время, никакой конкретной информации относительно клубов или отдельных лиц АПЛ не разглашает.

Ранее сообщалось, что из-за резкого роста количества заражений в командах, связанного с распространением штамма коронавируса "Омикрон", было перенесено десять матчей английской Премьер-лиги разных туров.

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