The Best-2023: ФИФА объявила номинантов на звание лучшего игрока и тренера года

В прошлом году эти награды достались Лионелю Месси и Лионелю Сколони.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов на награду The Best лучшему футболисту и тренеру по итогам 2023 года.

В список претендентов на награды попали 12 игроков и 5 тренеров. Отметим, что учитывались их выступления в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года, без чемпионата мира в Катаре.

Список номинантов на награду лучшему футболисту года: Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Марсело Брозович ("Интер", "Аль-Наср"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", " Барселона"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Родри ("Манчестер Сити"), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (ПСЖ, "Интер" Майами), Виктор Осимхен (" Наполи"), Деклан Райс ("Вест Хэм", "Арсенал"), Бернарду Силву ("Манчестер Сити").

Список номинантов на приз лучшему тренеру года: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Хави Эрнандес ("Барселона"), Симоне Индзаги ("Интер"), Лучано Спаллетти ("Наполи", сборная Италии), Ангелос Постекоглу ("Селтик", "Тоттенхэм").

Кроме того, ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2023 года: Яссин Буну ("Севилья", "Аль-Хиляль", Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Андре Онана ("Манчестер) Юнайтед"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Победителей в номинациях определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

Напомним, в прошлом году лучшим футболистом по версии ФИФА был признан Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира-2022 в Катаре.

Лучшим вратарем 2022 года стал голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, а лучшим тренером – наставник "альбиселесте" Лионель Скалони.

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