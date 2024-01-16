The Best FIFA Awards-2023: стало известно, за кого проголосовали представители Украины

От Украины участвовали в голосовании Сергей Ребров, Андрей Ярмоленко и журналист Валерий Новобранец.

В понедельник, 15 января, в Лондоне состоялась торжественная церемония награждения The Best FIFA Football Awards-2023, во время которой были вручены награды лучшим в разных номинациях в мужском и женском футболе.

Так, лучшим игроком 2023 года был признан нападающий "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который, к слову, на церемонию не приехал.

Награду лучшему тренеру получил наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а вратарь "горожан" Эдерсон стал лучшим голкипером 2023 года.

Победителей в номинациях The Best FIFA Football Awards определяли главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, которые голосовали на сайте ФИФА. Учитывались выступления в период с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023 года.

От Украины голосовали главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, капитан национальной команды Андрей Ярмоленко и журналист Валерий Новобранец.

The Best FIFA Awards-2023: за кого проголосовали представители Украины

Лучший игрок 2023 года

Ребров

1. Мбаппе

2. Месси

3. Холанд

Ярмоленко

1. Месси

2. Мбаппе

3. Де Брюйне

Новобранец

1. Холанд

2. Де Брюйне

3. Родри

Лучший тренер 2023 года

Ребров

1. Гвардиола

2. Спаллетти

3. Индзаги

Ярмоленко

1. Гвардиола

2. Индзаги

3. Хави

Новобранец

1. Гвардиола

2. Спаллетти

3. Хави

Лучший вратарь 2023 года

Ребров

1. Куртуа

2. Эдерсон

3. тер Штеген

Ярмоленко

1. тер Штеген

2. Эдерсон

3. Буна

Новобранец

1. Эдерсон

2. Куртуа

3. тер Штеген

Ранее сообщалось, что ФИФА также объявила символическую сборную 2023 года.

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