The Best FIFA Football Awards-2025: стало известно, как проголосовали представители Украины

Сергей Ребров / © УАФ

16 декабря в Дохе, столице Катара, состоялась торжественная церемония награждения The Best FIFA Football Awards-2025, во время которой были вручены награды в различных номинациях.

Так, лучшим игроком 2025 года был признан винггер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

Лучшим тренером года стал Луис Энрике , а вратарем – Джанлуиджи Доннарумма.

Отметим, что в голосовании приняли участие главные тренеры, капитаны национальных команд, а также аккредитованный журналист от ФИФА. От Украины это Сергей Ребров, Николай Матвиенко и Валерий Новобранец.

FIFA The Best-2025: как проголосовали представители Украины

Лучший тренер:

Сергей Ребров: Луис Энрике (ПСЖ), Арне Слот ("Ливерпуль"), Энцо Мареска ("Челси")

Николай Матвиенко: Луис Энрике (ПСЖ), Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Арне Слот ("Ливерпуль")

Валерий Новобранец: Луис Энрике (ПСЖ), Арне Слот ("Ливерпуль"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона")

Лучший вратарь:

Сергей Ребров: Тибо Куртуа ("Реал"), Алиссон ("Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Николай Матвиенко: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Давид Райя ("Арсенал"), Ян Зоммер ("Интер")

Лучший игрок:

Сергей Ребров: Килиан Мбаппе ("Реал"), Усман Дембеле (ПСЖ), Ламин Ямаль ("Барселона")

Николай Матвиенко: Килиан Мбаппе ("Реал"), Усман Дембеле (ПСЖ), Гарри Кейн ("Бавария")

Валерий Новобранец: Усман Дембеле (ПСЖ), Ламин Ямаль ("Барселона"), Гарри Кейн ("Бавария")

Напомним, лучших в номинациях определяли главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, которые голосовали на сайте ФИФА. Учитывались выступления игроков в период с 11 августа 2024-го по 2 августа 2025 года.