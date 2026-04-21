The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории — какое место у Усика

Реклама

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

Лидировать в нем продолжает обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Второе место занимает абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ , а третье — обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон.

Реклама

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Александр Усик (Украина)

2. Наоя Иноуэ (Япония)

3. Шакур Стивенсон (США)

4. Джесси Родригес (США)

Реклама

5. Дмитрий Бивол

6. Дзюнто Накатани (Япония)

7. Давид Бенавидес (США)

8. Девин Хейни (США)

Реклама

9. Оскар Колласо (Пуэрто-Рико)

10. Эммануэль Наваррете (Мексика)

Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

Следующий бой Усик проведет 23 мая в Египте с выдающимся нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Реклама

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

