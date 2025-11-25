- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 1 мин
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории – на каком месте Усик
Возглавляет рейтинг Р4Р от The Ring американец Теренс Кроуфорд.
Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).
Лидировать в нем продолжает абсолютный чемпион мира во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд.
Украинец Александр Усик, который недавно отказался от титула WBO и из-за этого потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, остается на втором месте.
Третью строчку сохранил абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ.
Вернулся в топ-10 новый чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Девин Хейни. Он потеснил с десятой позиции мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, который в сентябре потерпел поражение от Кроуфорда.
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
1. Теренс Кроуфорд (США)
2. Александр Усик (Украина)
3. Наоя Иноуэ (Япония)
4. Джесси Родригес (США) (+2)
5. Дмитрий Бивол (-1)
6. Артур Бетербиев (-1)
7. Дзюнто Накатани (Япония)
8. Шакур Стивенсон (США)
9. Дэвид Бенавидес (США)
10. Девин Хейни (США) (+1)
Ранее сообщалось, что Усик обратился в WBO после освобождения титула и потери звания абсолютного чемпиона мира.