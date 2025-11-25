The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира вне весовой категории – на каком месте Усик

Александр Усик / © Associated Press

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

Лидировать в нем продолжает абсолютный чемпион мира во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Украинец Александр Усик, который недавно отказался от титула WBO и из-за этого потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, остается на втором месте.

Третью строчку сохранил абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ.

Вернулся в топ-10 новый чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Девин Хейни. Он потеснил с десятой позиции мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, который в сентябре потерпел поражение от Кроуфорда.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Александр Усик (Украина)

3. Наоя Иноуэ (Япония)

4. Джесси Родригес (США) (+2)

5. Дмитрий Бивол (-1)

6. Артур Бетербиев (-1)

7. Дзюнто Накатани (Япония)

8. Шакур Стивенсон (США)

9. Дэвид Бенавидес (США)

10. Девин Хейни (США) (+1)

Ранее сообщалось, что Усик обратился в WBO после освобождения титула и потери звания абсолютного чемпиона мира.