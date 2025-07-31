The Ring обновил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса: где Усик и реакция Фьюри

Усик – Фьюри / © Associated Press

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Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса. Чемпионом остается украинец Александр Усик, который в бою-реванше нокаутировал британца Даниеля Дюбуа.

На первом месте рейтинга The Ring идет британец Тайсон Фьюри, который у себя в Instagram отреагировал на свою позицию.

"Этот список показывает мою силу. 8 месяцев на пенсии и все еще №1. Мы все знаем, кто выиграл тот бой", - написал Фьюри в сторис Instagram.

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На вторую строчку поднялся новозеландец Джозеф Паркер. На третью позицию вышел немец Агит Кабайел. Дюбуа после поражения в реванше от Усика опустился со второго на четвертое место.

Рейтинг боксеров супертяжелого веса от The Ring

Чемпион – Александр Усик

1. Тайсон Фьюри

2. Джозеф Паркер

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3. Агит Кабайел

4. Даниель Дюбуа

5. Энтони Джошуа

6. Филипп Хргович

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7. Фабио Уордли

8. Чжан Чжилей

9. Мартин Баколе

10. Эфе Аджагба

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Ранее сообщалось, что Усик сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии The Ring.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.