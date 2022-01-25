"Тик, еб**ый, так": Фьюри пришел в ярость от неопределенности в супертяжелом весе (видео)

"Тик, еб**ый, так": Фьюри пришел в ярость от неопределенности в супертяжелом весе (видео)

Цыганский король обратился к Усику и другим потенциальным соперникам.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри устал от неопределенности того, с кем ему придется провести следующий бой.

Об этом британец заявил в Instagram Stories.

"Очередная тренировка в зале завершена. Вторичное утро завершилось как следует. Тик, еб**ый, так — это наша тема на сегодня. Диллиан Уайт собирается биться со мной? Отойдет ли в сторону Энтони Джошуа? Дайте мне знать, потому что я уже устал смотреть на этих бездельников, устал слушать их отговорки.

Да, время вышло. Все вы получите у меня, трусы", — отметил британский чемпион.

Также Цыганский король устроил в Twitter голосование, в котором спросил своих подписчиков, примет ли Джошуа отступные, чтобы Тайсон и Александр Усик устроили бой за звание абсолютного чемпиона.

Пост Фьюри:

Отойдет ли бомж в сторону?

– Да, он сделает это.

– Нет, не отойдет.

– Я травмирован

Will the bum step aside? — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 24, 2022

Стороны Фьюри и Уайта никак не могут прийти к согласию по организации боя, а Энтони Джошуа может отказаться от реванша с украинским чемпионом Александром Усиком ради отступных. Эй-Джей предлагают 15 млн фунтов, чтобы он отказался от немедленного реванша с украинцем. При этом сам Джошуа заявил, что еще не намерен давать согласия на отказ от боя с Усиком.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Он также остается непобедимым на профессиональном ринге.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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