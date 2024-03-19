Тимощук судится с УАФ: стала известна дата рассмотрения дела футболиста-предателя Украины

Анатолий Тимощук хочет вернуть отобранные у него титулы и награды.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 22 апреля начнет слушания по иску бывшего капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая вычеркнула его из истории украинского футбола.

Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

11 марта 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение наказать Тимощука, который после начала полномасштабной войны России против Украины не прекратил работать в тренерском штабе питерского "Зенита" и не сделал ни одного публичного заявления по поводу действий государства-террориста.

Анатолия лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против Тимощука сроком на 10 лет. Ему запретили въезд в Украину. Также он лишен всех государственных наград, не имеет права на получение в собственность земельных участков, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество.

Тимощук пытался обжаловать лишение его футбольных регалий в Апелляционном комитете УАФ, но потерпел неудачу. После этого он обратился в CAS.

Напомним, Тимощук был рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины – 144 поединка в сине-желтой футболке.

Читайте также:

"Для меня он мертв": Ярмоленко вспомнил разговор с предателем Тимощуком после вторжения России

Подсанкционный экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук попался на подделку документов в Румынии

"Не заслуживает называться украинцем": Зозуля призвал лишить Тимощука гражданства Украины