Типичный ученик во время онлайн-урока: Сеть насмехается над поведением Месси во время церемонии ФИФА (видео)

Типичный ученик во время онлайн-урока: Сеть насмехается над поведением Месси во время церемонии ФИФА (видео)

Форвард не слишком серьезно отнесся к вручению награды The Best.

В понедельник, 17 января , в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021 .

Из-за карантинных ограничений некоторые участники не смогли лично посетить церемонию, а присоединились к ней в режиме онлайн.

В частности, побывали на церемонии в таком режиме обладатель награды лучшего игрока 2021 года Роберт Левандовски и вошедший в команду года форвард ПСЖ Лионель Месси.

Аргентинец, похоже, забыл, что находится на официальном мероприятии. Месси предстал перед камерой в обычной футболке. Также он регулярно отвлекался от церемонии, улыбаясь членам семьи, которые, похоже, находились в той же комнате. В Сети сравнили поведение футболиста с типичным учеником во время онлайн-урока.

Messi в FIFA ceremony был moving как сетей в онлайн-школе pic.twitter.com/8u6YJfw30N — MC (@CrewsMat10) January 17, 2022

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