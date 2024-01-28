Титул не покорился: украинская теннисистка проиграла финал парного Australian Open-2024

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко потерпела поражение в решающем матче австралийского мэйджора.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко уступила в финале парного разряда Australian Open-2024.

В решающем поединке Открытого чемпионата Австралии украинско-латвийская пара потерпела поражение от тандема Се Шувэй (Тайвань) и Элизе Мертенс (Бельгия), вторых сеяных на этом турнире.

Финальный матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился поражением Киченок и Остапенко со счетом 1:6, 5:7.

За всю игру Людмила и Елена 4 раза подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и использовали два из трех брейк-пойнтов.

Отметим, что Киченко и Остапенко впервые сыграли в финале женского парного турнира серии Grand Slam. Ранее они дважды останавливались в полуфинале парных соревнований Большого шлема – на Roland Garros (2022) и Wimbledon (2022).

В целом Украина в третий раз в истории была представлена в финале турнира Grand Slam женского парного разряда. В 2008 году титул на Australian Open выиграли сестры Алена и Екатерина Бондаренко, а в 1999 году Елена Татаркова проиграла парный финал Wimbledon.

Добавим, что Людмила Киченок является действующей чемпионкой смешанного парного разряда Wimbledon.

Напомним, лучший результат среди украинских теннисисток в одиночном турнире Australian Open-2024 показала Даяна Ястремская, которая дошла до полуфинала, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

Таким образом Ястремская установила национальный рекорд Украины на Открытом чемпионате Австралии. Она превзошла Элину Свитолину, самым большим достижением которой на Australian Open остается выход в 1/4 финала (2018, 2019).

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