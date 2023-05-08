Титул не защитили: "Аль-Айн" Реброва и Ярмоленко потерял шансы на чемпионство в ОАЭ

"Аль-Айн" украинского вингера Андрея Ярмоленко досрочно лишился шансов выиграть чемпионат ОАЭ сезона-2022/23.

Накануне "Аль-Айн" в рамках 25-го тура на выезде одолел "Аль-Васл" (2:3), уступая 1:0 по ходу игры. Команда украинца вырвала победу на 90+12-й минуте. Ярмоленко провел на поле 77 минут, но результативными действиями не отличился.

Для сохранения "Аль-Айном" шансов на чемпионство необходимо было, чтобы в параллельном матче лидер чемпионата – "Шабаб Аль-Ахли" потерял очки в игре с "Бани Ясом". Однако дубайский клуб также одержал волевую победу – 1:2.

Таким образом, за один тур до финиша подопечные украинского тренера Сергея Реброва на три очка отстают от "Шабаб Аль-Ахли". Однако "Аль-Айн" имеет худшие показатели личных встреч – 1:2, 1:1.

Так что "Аль-Айн" уже точно не сможет защитить чемпионский титул, который завоевал в прошлом сезоне под руководством Реброва. В настоящее время команда украинцев занимает второе место в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая "Аль-Вахду".

Напомним, ранее "Аль-Айн" с Ярмоленко в безумной серии пенальти проиграл финал Кубка Президента ОАЭ.

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