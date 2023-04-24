Титул под угрозой: "Аль-Айн" с ассистом Ярмоленко упустил победу в матче чемпионата ОАЭ (видео)

Подопечные Сергея Реброва дважды пропустили в самой концовке поединка.

"Аль-Айн" украинского вингера Андрея Ярмоленко на выезде не сумел обыграть "Бани Яс" в матче 24-го тура чемпионата ОАЭ – 2:2.

Ярмоленко вышел в стартовом составе своей команды. На 61-й минуте украинец ассистировал Софиану Рахими, сделавшему счет 2:0. Через шесть минут Андрей был заменен.

لابا يستغل خطأ حارس بني ياس..



وسفيان رحيمي يسجل ثاني أهداف العين بشكل رائع #بني_ياس_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين # أاو . — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2023

Казалось, что подопечные Сергея Реброва доведут дело до логического выигрыша, но хозяева совершили сенсационный камбэк в конце встречи. Голы соперника на 90-й и 90+7-й минутах украли у "Аль-Айна" победу.

В этом сезоне на счету Ярмоленко девять голов и шесть ассистов в 28 матчах за "Аль-Айн" во всех турнирах.

За два тура до окончания чемпионата команда Реброва занимает второе место первенства ОАЭ. "Аль-Айн" отстает от "Аль-Ахли" на три очка.

Следующий матч "Аль-Айн" проведет 28 апреля против "Аль-Шарджи" в финале Кубка Президента ОАЭ.

Читайте также:

"Марсель" с Малиновским в составе вырвал победу над "Лионом" в чемпионате Франции (видео)

Серия А: "Наполи" драматично выцарапал победу над "Ювентусом", уверенный успех "Милана" (видео)

"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти вырвал путевку в финал Кубка Англии (видео)