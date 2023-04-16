Титул под угрозой: "Арсенал" без Зинченко снова потерял очки в АПЛ – почему не играл украинец

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:2 .

"Канониры" успешно начали поединок и дважды забили в течение стартовых 10 минут: отличились Габриэл Жезус и Мартин Эдегор.

На 33-й минуте хозяева сократили отставание – пенальти реализовал Мохамед Саид Бенрахма.

После перерыва команда Микеля Артеты могла возвращать себе преимущество в два мяча, но Букайо Сака не забил пенальти.

"Молотобойцы" быстро наказали "пушкарей" – паритет во встрече на 55-й минуте восстановил Джеррод Боуэн.

Несмотря на попытки "Арсенала" вырвать победу, сделать это "канонирам" не удалось.

Отметим, что Зинченко не попал в заявку "пушкарей" на этот матч из-за проблем с пахом, которые его беспокоят еще с прошлой игры против "Ливерпуля". Тренерский штаб "Арсенала" решил поберечь украинца, сообщила пресс-служба "канониров".

Alex Zinchenko missys теперь match as precaution due to a tight groin pic.twitter.com/I6rC50GTNM — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2023

Саша не сыграл за лондонцев впервые с октября 2022-го. До этого момента он выходил в 12 матчах своей команды в стартовом составе.

"Арсенал" (74 очка) продолжает лидировать в АПЛ, но отрыв "канониров" от идущего вторым "Манчестер Сити" уже сократился всего до 4 баллов. У команды Хосепа Гвардиолы также есть один матч в запасе.

В следующем туре Зинченко и Ко 21 апреля примут "Саутгемптон". В свою очередь, "Вест Хэм" 23 апреля на выезде сыграет против "Борнмута" другого украинца Ильи Забарного.

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