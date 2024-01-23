Титул все ближе: украинская теннисистка вышла в полуфинал парного разряда Australian Open

Украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии снова сыграют в 1/2 финала турнира серии Grand Slam.

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда Australian Open-2024.

В четвертьфинале австралийского мэйджора 31-летняя украинка в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко одолела французский тандем Каролин Гарсии и Кристины Младенович.

Поединок длился 1 час 43 минуты и завершился победой украинско-латвийской пары со счетом 7:6, 6:4.

Людмила впервые в карьере вышла в 1/2 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

Киченок и Остапенко в третий раз в карьере проведут общий полуфинал на турнире серии Grand Slam. Ранее они дважды играли в 1/2 финала соревнований Большого шлема – Roland Garros (2022) и Wimbledon (2022).

За путевку в финал Киченок и Остапенко сразятся против дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Австралия).

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал одиночного разряда Australian Open-2024, в напряженной борьбе уступив четвертой ракетке мира, действующей чемпионке US Open американке Кори Гауфф.

Еще одна украинка Даяна Ястремская в ночь на 24 января сразится за место в полуфинале индивидуального турнира Australian Open с 19-летней чешкой Линдой Носковой, которая не пустила в 1/4 финала Элину Свитолину – первая ракетка Украины из-за травмы спины со слезами снялась с матча первом сете.

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