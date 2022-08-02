Титулованная европейская сборная по баскетболу запретила своим игрокам выступать в РФ и Беларуси

Отмечается, что этот запрет будет действовать до завершения войны в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба федерации на официальном сайте FFBB.

В частности все игроки национальных сборных Франции должны подписать обязательства, согласно которым они не будут сотрудничать с российским или белорусским клубом во время войны в Украине.

Игроки, уже подписавшие соглашения с российскими или белорусскими клубами, не будут вызываться в национальные сборные Франции (мужские и женские) на будущие турниры, включая Олимпиаду-2024.

Позиция федерации связана с полномасштабным вторжением России в Украину при поддержке Беларуси. По этой же причине российские и белорусские сборные и клубы отстранены от международных соревнований по баскетболу. В FFBB подчеркнули, что поддерживают этот бан.

Так, Том Эртель, подписавший контракт с "Зенитом", исключен из расширенного состава сборной на Евробаскет-2024. Кроме того, в состав ЦСКА Москва уже после полномасштабного вторжения присоединился француз Ливио Жан-Шарль. Он подписал контракт в июле 2022 года, перейдя из греческого "Олимпиакоса".

Мужская сборная Франции – "бронзовые" призеры двух последних чемпионатов мира, чемпионы Европы-2013 и трехкратные вице-чемпионы Олимпийских игр;

Женская сборная Франции – двукратные чемпионки Евробаскета, "бронзовые" призерки чемпионата мира-1953, двукратные призерки Олимпийских игр.

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