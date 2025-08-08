Титулованная украинская каратистка завоевала "серебро" на Всемирных играх-2025

Анжелика Терлюга / © Associated Press

Реклама

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на Всемирных играх-2025, которые проходят в китайском Чэнду.

33-летняя уроженка Одессы поднялась на пьедестал в весовой категории до 55 кг.

В финале украинка уступила четырехкратной чемпионке Европы немке Мии Битш со счетом 1:3.

Реклама

Отметим, что в полуфинале Анжелика проиграла китаянке Юй Чунь Вэй (1:9), однако Украина подала протест. В итоге Терлюга одержала победу со счетом 4:3.

Анжелика стала двукратной медалисткой Всемирных игр по карате. В 2022 году она на этом уровне выиграла "золото".

Терлюга является серебряной призеркой Олимпиады-2020, многократной победительницей и призеркой чемпионатов Европы и мира.

В сентябре 2021 года Анжелика вышла замуж за своего возлюбленного, тренера Владимира Зарецкого. В декабре 2024 года она впервые стала мамой – родила дочь, которую назвали Николь.