Титулованная украинская синхронистка – о россиянах: их нужно отстранить от соревнований не на год, а на всю жизнь

20-летняя спортсменка считает, что наказание для них должно быть пожизненным. Кроме того, Федина рассказала и об общении с россиянами, выступающими в артистическом плавании.

Об этом синхронистка рассказала в интервью Tribuna.

"Мы начали писать им 24 февраля: Очень странно, что ваш долбанный президент пошел на нас войной.

Писали многим девушкам – Марине Алексеевой ответила россиянка, которая уже закончила карьеру, что это все спасательная операция, помощь. Потом просто начали нас морозить. Заметили, что все девушки пишут совершенно одно и то же.

FINA – одна из последних спортивных международных организаций, отказавшая в участии россиянам и белорусам на соревнованиях. Во многих федерациях это сделали сразу, а FINA очень долго тянула с этим решением. Но мы все время им писали.

Наша тренер Светлана Саидова писала им письма, потому что она является членом FINA. Мы постоянно отмечали организацию в наших постах в инстаграмме. В итоге россиян таки отстранили. Не могу сказать, что мы очень сильно рады, потому что это такое событие, которое должно было произойти. Было очевидно, что их следует отстранить от всех соревнований. И я считаю, что не на год, а на всю жизнь. Что они делают с нашей страной, людьми семьями, детьми, я не представляю… Это очень слабое наказание – нужно пожизненное отстранение, по моему мнению.

Еще я знаю, что дуэт из Германии отказался выступать в мировой серии, если там будет команда России. Поддержка международных атлетов тоже была решающей. Мы показали немкам очень много фотографий – они даже заплакали и очень сильно обнимали нас. Мы сказали, что очень благодарны им, что этот шаг с их стороны был решающим. Они понимают, кто такие россияне, что это за люди.

Мои родители – искренние патриоты Украины, с детства привили мне эти чувства. Поэтому я никогда не любила Россию и не фанатела от их спортсменов.

После 24 февраля вообще нет никаких контактов с россиянами. Сначала пытались им писать: выходите на митинги, делайте что-то, кричите, потому что мы проснулись в пять утра от взрывов по всей стране, это никакая не спецоперация. Они стали говорить, что это спасательная операция. После этого мы поняли, что разговоры с ними – это пустая трата времени. Общаться с ними – бессмысленно", — сказала Федина.

Добавим, что украинские синхронистки установили рекорд по "золоту" на ЧЕ-2022 и впервые выиграли медальный зачет.