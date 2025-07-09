Титулованному французскому клубу отменили решение о понижении в классе

"Лион" / © Associated Press

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Футбольный клуб "Лион" сохранил место в элитном дивизионе чемпионата Франции.

Об этом сообщает L'Equipe.

Ранее организация, ответственная за мониторинг и надзор за счетами профессиональных ассоциаций футбольных клубов во Франции (DNCG), приняла решение о понижении клуба во второй дивизион из-за долгов.

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Однако "Лион" выиграл апелляцию и предыдущий вердикт был отменен. Клуб продолжит выступать в элите французского футбола.

Прошлый сезон "ткачи", который возглавляет бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, завершили на 6-й строчке в таблице элитного дивизиона Франции и получили право выступить в Лиге Европы в следующей кампании.

Отметим, что "Лион" – семикратный чемпион Франции и пятикратный обладатель Кубка страны.