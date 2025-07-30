Титулованную олимпийскую чемпионку по биатлону нашли мертвой в горах: что произошло

Лаура Дальмайер / © Associated Press

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Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, которая попала под камнепад в горах Пакистана, была найдена мертвой.

Трагическую новость сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

28 июля Дальмайер вместе со своей напарницей по альпинизму совершала восхождение в альпийском стиле в пакистанских горах Каракорум, когда на высоте около 5700 метров на нее упали камни.

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Напарница сумела подать сигнал о бедствии и вызвала спасателей. Из-за отдаленности района трагедии, сложный рельеф и погоду спасательный вертолет смог добраться до места событий только на следующий день.

К сожалению, спасти 31-летнюю Дальмайер не удалось – ее нашли мертвой во время спасательной операции в горах.

Дальмайер – одна из самых титулованных биатлонисток в истории. Лаура является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и победительницей Кубка мира-2016/17. В мае 2019 года она объявила о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр погиб от удара молнии.

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