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Титулованную украинскую тяжелоатлетку отстранили из-за положительного допинг-теста
В допинг-пробе Камилы Конотоп обнаружили два запрещенных вещества.
Титулованная украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп, которая в апреле стала четырехкратной абсолютной чемпионкой Европы, получила временное отстранение из-за положительного допинг-теста.
Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по допинг-тестированию (ITA).
Отмечается, что в допинг-пробе 25-летней украинки от 7 сентября обнаружили два запрещенных вещества — экзогенный тестостерон и адиол.
Оба вещества входят в список запрещенных Международным антидопинговым агентством и оказывают эффект, способствующий росту мышечной массы и увеличению силы.
Конотоп имеет право требовать анализа пробы B и оспорить временное отстранение. Если результат будет подтвержден, спортсменке засчитают полноценное нарушение антидопинговых правил.
Сейчас отстранение украинки носит временный характер — до вынесения окончательного решения по делу.
Конотоп является четырехкратной абсолютной чемпионкой Европы, серебряной призеркой чемпионата мира-2023 и участницей двух Олимпиад.
Ранее сообщалось, что Украина завершила юношескую Олимпиаду-2026 с 9 наградами.