Камила Конотоп / © Associated Press

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Титулованная украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп, которая в апреле стала четырехкратной абсолютной чемпионкой Европы, получила временное отстранение из-за положительного допинг-теста.

Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по допинг-тестированию (ITA).

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Отмечается, что в допинг-пробе 25-летней украинки от 7 сентября обнаружили два запрещенных вещества — экзогенный тестостерон и адиол.

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Оба вещества входят в список запрещенных Международным антидопинговым агентством и оказывают эффект, способствующий росту мышечной массы и увеличению силы.

Конотоп имеет право требовать анализа пробы B и оспорить временное отстранение. Если результат будет подтвержден, спортсменке засчитают полноценное нарушение антидопинговых правил.

Сейчас отстранение украинки носит временный характер — до вынесения окончательного решения по делу.

Конотоп является четырехкратной абсолютной чемпионкой Европы, серебряной призеркой чемпионата мира-2023 и участницей двух Олимпиад.

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Ранее сообщалось, что Украина завершила юношескую Олимпиаду-2026 с 9 наградами.

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