Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
318
Время на прочтение
1 мин

Титулованный европейский клуб договорился о переходе Зинченко

Александр Зинченко продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Зинченко

Александр Зинченко / © Associated Press

Украинский футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, который первую часть текущего сезона провел в аренде за "Ноттингем Форест", станет игроком амстердамского "Аякса" .

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, нидерландский клуб устно договорился о переходе 29-летнего украинца. Соглашение достигнуто на условиях аренды до июня 2026 года.

В течение следующих 24 часов Зинченко прилетит в Амстердам для прохождения медобследования. Отмечается, что "Аякс" будет полностью покрывать его зарплату.

Добавим, что Зинченко уже имеет опыт игры в чемпионате Нидерландов. В сезоне-2016/17 он выступал за ПСВ на правах аренды с "Манчестер Сити", провел 17 матчей и отдал 4 результативные передачи.

В этом сезоне Александр сыграл 10 матчей за "Ноттингем Форест" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Сейчас "Аякс" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая от лидера ПСВ на 18 очков.

Ранее сообщалось, что "Аякс" подписал сына Златана Ибрагимовича.

Также мы рассказывали, что известный украинский футболист сменил клуб в Европе.

Дата публикации
Количество просмотров
318
