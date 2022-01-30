Титулованный французский клуб оформил переход футболиста "Шахтера"

Данило Игнатенко продолжит карьеру в Лиге 1.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Даниил Игнатенко перешел во французский "Бордо".

24-летний украинский футболист будет выступать за жирондинцев на правах аренды до конца текущего сезона. Также у французской команды будет возможность выкупить игрока.

Игнатенко является воспитанником запорожского "Металлурга". В 2016 году он подписал контракт с "Шахтером", однако за "горняков" не сыграл ни одного матча. Даниил на правах аренды играл за "Мариуполь" и венгерский "Ференцварош".

С октября 2020 года Игнатенко на правах аренды защищал цвета "Днепра-1". В первой части нынешнего сезона хавбек забил три гола в 15 матчах за команду Игоря Йовичевича.

"Бордо" занимает 17-е место в Чемпионате Франции. Жирондинцы являются шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Кубка Франции, трехкратным обладателем Суперкубка и Кубка французской лиги.

Ранее сообщалось, что новый клуб Игнатенко расторг контракт с титульным спонсором из-за насмешок в соцсетях.

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