Титулованный французский клуб понизили во второй дивизион: что стало причиной

"Лион" / © Associated Press

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Футбольный клуб "Лион" официально понизили до второго дивизиона чемпионата Франции.

Такое решение приняла организация, ответственная за мониторинг и наблюдение за счетами профессиональных ассоциаций футбольных клубов во Франции (DNCG), сообщает L'Equipe.

Примененные санкции связаны с финансовыми проблемами клуба, в том числе долгами в размере около 500 миллионов евро.

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Владелец "Лиона" Джон Текстор пытался убедить Комиссию отменить свое решение и работал над уменьшением долгов. Однако это не удовлетворило необходимые требования.

В то же время, клуб еще имеет возможность обжаловать решение и попытаться сохранить место в элитном дивизионе.

Прошлый сезон "ткачи", который возглавляет бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, завершили на 6-й строчке в таблице элитного дивизиона Франции и получили право выступить в Лиге Европы в следующей кампании.

Отметим, что "Лион" – семикратный чемпион Франции и пятикратный обладатель Кубка страны.

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