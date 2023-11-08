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Титулованный португальский футболист стал самым возрастным бомбардиром Лиги чемпионов

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Титулованный португальский футболист стал самым возрастным бомбардиром Лиги чемпионов

Пепе / Фото: Associated Press

Пепе установил уникальный рекорд в матче с "Антверпеном".

Защитнику "Порту" Пепе покорилось рекордное достижение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Антверпена".

Португалец забил гол ударом головой в компенсированное ко второму тайму время, установив итоговый счет поединка – "драконы" на своем поле обыграли чемпиона Бельгии со счетом 2:0.

Сам же Пепе стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов. На момент матча с "Антверпеном" ему исполнилось 40 лет и 254 дня.

Португальский защитник превзошел достижение легендарного футболиста "Ромы" Франческо Тотти, который отличился своим последним голом в Лиге чемпионов в возрасте 38 лет и 59 дней.

Самые возрастные бомбардиры Лиги чемпионов: топ-5

1. Пепе ("Порту", 2023/24) – 40 лет, 254 дня

2. Франческо Тотти ("Рома", 2014/15) – 38 лет, 59 дней

3. Райан Гиггз ("Манчестер Юнайтед", 2011/12) – 37 лет, 290 дней

4. Филиппо Индзаги ("Милан", 2010/11) – 37 лет, 87 дней

5. Хавьер Дзанетти ("Интер", 2010/11) – 37 лет, 72 дня

Добавим, что в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Антверпена" Пепе побил другой рекорд турнира. Он стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов, обойдя по этому показателю экс-игрока "Милана" Алессандро Костакурту.

За свою карьеру Пепе трижды выигрывал Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17) с мадридским "Реалом". Также он является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

По итогам четырех туров "Барселона" (9 очков) возглавляет группу H, опережая "Порту" (9 баллов) по дополнительным показателям. "Шахтер" (6 пунктов) занимает третье место. "Антверпен" (0) идет последним.

В 5-м туре Лиги чемпионов, 28 ноября, "Шахтер" в немецком Гамбурге примет "Антверпен", а "Барселона" дома встретится с "Порту".

В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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Лига чемпионов УЕФА
Дата публикации
Просмотры
351
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