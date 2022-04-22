Титулованный российский пловец получил "бан" за участие в путинском митинге в "Лужниках"

Титулованный российский пловец получил "бан" за участие в путинском митинге в "Лужниках"

Российский олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов был отстранен на 9 месяцев за участие в пропагандистском концерте-митинге, посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма, а также в поддержку войны РФ против Украины.

Такое решение приняла Международная федерация по плаванию (FINA).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Еще в марте Дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания (FINA) начала расследование по поводу нарушения Рыловым правил организации из-за участия в провоенном митинге.

В четверг, 21 апреля, против Рылова приняли окончательное решение - отстранение на девять месяцев от всех соревнований под эгидой FINA. Решение вступило в силу 20 апреля 2022 года.

В Международной федерации плавания также обратили внимание, что решение о лишении права российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участвовать в мероприятиях FINA до конца 2022 года остается в силе. То есть, отстранение Рылова - индивидуальное наказание спортсмена за его позицию.

Кроме отстранения, 25-летний Рылов потерял спонсора из-за поддержки войны в Украине. Ранее без спонсора остался трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, также принявший участие в пропагандистском мероприятии, состоявшемся 18 марта на московском стадионе "Лужники".

Рылов - 4-кратный призер Олимпийских игр. В Токио он завоевал две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Пловец также имеет звание сержанта полиции

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