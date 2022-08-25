Титулованный теннисист Джокович не сыграет на US Open-2022: названа причина

Звездный сербский теннисист Новак Джокович не примет участия в последнем турнире Большого шлема в этом году – US Open-2022.

35-летний Ноле (прозвище Джоковича, прим.) не сыграет на Открытом чемпионате США, поскольку у него нет вакцинации от COVID-19, что полностью противоречит политике США.

На официальном сайте US Open отсутствует фамилия серба.

Раньше был шанс, что при новом обновлении правил международных поездок центром по контролю и профилактике заболеваний США у трехкратного победителя US Open появится хоть малейшая возможность постараться сыграть на турнире, но все осталось без изменений.

Напомним, экс-первая ракетка мира Джокович попал в громкий скандал перед Australian Open-2022. Серба депортировали из Австралии из-за нарушения антиковидных правил. Поэтому US Open стал уже вторым турниром Grand Slam, который Ноле пропустит из-за отсутствия вакцинации.

Джокович выигрывал US Open в 2011, 2015 и 2018 годах. В общей сложности на его счету 21 титул турниров Большого шлема. По этому показателю серб уступает только испанцу Рафаэлю Надалю, имеющему 22 титула;

Серб 2022 года стал победителем Wimbledon.

Добавим, что с начала пандемии в США ввели жесткие коронавирусные ограничения. По состоянию на конец августа 2022 года, от иностранцев, планирующих путешествовать в США, требуют сертификат вакцинации от COVID-19 для посещения страны. Именно из-за отсутствия сертификата вакцинации Джокович ранее в этом году должен был пропускать проходящие весной турниры серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и Майами.

Кроме подтверждения отсутствия Джоковича на US Open-2022 организаторов турнира, на официальном сайте самого теннисиста говорится, что у Джоковича нет планов на ни один из турниров в ближайшие несколько недель, пока продлится американский "Шлем".

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