Титулованный украинский гимнаст и призер Олимпиады-2012 объявил о завершении карьеры

Известный украинский гимнаст Игорь Радивилов объявил о завершении спортивной карьеры.

Об этом 32-летний спортсмен сообщил после встречи немецкой гимнастической Бундеслиги

После окончания встречи была организована торжественная церемония прощания с гимнастом, во время которой Радивилов обратился к болельщикам.

"Добрый вечер всем фанатам гимнастики. Чрезвычайно приятно каждый день следить за поддержкой нашей команды.

Хочу рассказать небольшую историю из моей карьеры. Первая победа в моей профессиональной карьере прошла именно в Котбусе на Кубке мира в 2011 году. За все эти долгие годы я прошел множество соревнований, выкладывался на 100%, держался на высоком уровне.

Когда-то давно я сказал, что мой путь завершится именно здесь, где все началось – в городе Котбус. На самом деле, трудно об этом говорить, прощаться с моей командой, моей семьей. За эти годы Котбус стал мне как домом.

Хочу поблагодарить моих друзей, которые были рядом все эти годы, мою семью, команды, руководства, людей, которые всегда нас поддерживали. Было приятно работать с вами все эти годы. Спасибо и желаю всего лучшего вам, удачи", – сказал Радивилов.

Радивилов – бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне в опорном прыжке, 5-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и 4-кратный призер чемпионатов мира.

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