Титулованный украинский пловец объявил о завершении карьеры в 29 лет

Михаил Романчук / © Associated Press

Титулованный украинский пловец Михаил Романчук объявил о завершении карьеры.

Об этом 29-летний спортсмен сообщил на специальной пресс-конференции.

Романчук не полностью уходит из спорта. В конце 2025 года его избрали вице-президентом Федерации плавания Украины. Кроме этого, Михаил занимал должность Главы обособленного подразделения федерации в Хмельницкой области.

Также Романчук сообщил, что будет заниматься тренерской деятельностью: будет готовить детей-пловцов.

Романчук – двукратный призер Олимпиады-2020. На Играх в Токио он завоевал "серебро" и "бронзу" на дистанции 1500 и 800 метров вольным стилем соответственно.

Последним стартом в карьере Михаила стала Олимпиада-2024 в Париже. Там он не смог выйти в финал на 800-метровке вольным стилем, после чего из-за болезни снялся с квалификации 1500-метровки вольным стилем.

Романчук является 4-кратным медалистом чемпионатов мира по водным видам спорта и 10-кратным – чемпионатов Европы.

Также Михаил является обладателем трех национальных рекордов в плавании: на 400 м, 800 м и 1500 м.

Напомним, что скоро Михаил должен стать отцом. Они вместе с женой, известной легкоатлеткой Мариной Бех-Романчук, ждут первенца.