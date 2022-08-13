Титулованный велогонщик отказался выступать за Россию и поддержал Украину

Известный велогонщик Михаил Яковлев получил гражданство Израиля и больше не будет выступать за сборную России.

21-летний велогонщик Михаил Яковлев, в прошлом году завоевавший для РФ первую в истории медаль в мужском кейрине, отказался от российского гражданства.

Об этом заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

"Михаил сообщил мне о намерении сменить спортивное гражданство. Сейчас он находится в Израиле. Мы теряем очень талантливого гонщика, и остается только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор", – отметил он.

В мае 2022-го в рамках Гран-при Москвы Яковлев установил мировой рекорд в хите (индивидуальная велотрековая гонка на время) на 200 метров.

Отметим, что Яковлев на своей странице в Instagram открыто выражает поддержку Украине. На его аватарке изображено сердце рядом с желто-синим флагом.

instagram.com/mishkashe/

Напомним, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что комитет не будет менять свою позицию по отстранению России и Беларуси от спорта.

Читайте также:

Результаты олимпийской чемпионки-2004 и еще двух российских легкоатлетов аннулировали из-за допинга.

Российский теннисист нанес себе травмы ракеткой и избил банан во время матча

"Вася, ты проломил дно": Ломаченко попал в скандал, выложив видео интервью митрополита УПЦ МП