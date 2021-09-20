"Точно могу сделать это лучше": Владимир Кличко намекнул, что готов попробовать себя в политике

"Точно могу сделать это лучше": Владимир Кличко намекнул, что готов попробовать себя в политике

Легенда мирового бокса может пойти по стопам брата.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко не исключил, что может податься в политику.

"В политику не ходят. Ею либо занимаются, либо она занимается тобой. Ты делаешь выбор. Будешь этим заниматься или нет. Виталий решил заниматься уже давно. А я… Я - активист. Участвовал в Оранжевой революции в 2013-2014 годах как активист. Не как политик.

Виталий, у него немного другая функция. Мы уже говорили про публичность, ответственность и подражание. Я выбрал пока быть вне политики. Но она мне не чужда.

Я сейчас не буду заявлять, что у меня есть какие-то планы этим заниматься. Но когда я слушаю наших политиков – а я за ними, как вы уже поняли, внимательно наблюдаю – то часто думаю: "Кто эти смешные люди? Что они говорят? Что они делают?". Ведь я точно могу сделать это лучше", - цитирует экс-боксера LB.ua.

На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 - досрочно) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

В 2017 году Кличко-младший завершил карьеру после поражения нокаутом от Энтони Джошуа. В конце 2020 года Владимира включили в Международный зал боксерской славы.

после поражения нокаутом от В конце 2020 года Владимира в Международный зал боксерской славы. В прошлом году стало известно, что украинец помогает с возвращением на ринг легендарному американцу Эвандеру Холифилду.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Владимир Кличко продемонстрировал свою текущую форму, после чего фанаты назвали его машиной и потребовали реванша с Энтони Джошуа.

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