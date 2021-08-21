"Точно запомню этот день на всю жизнь": Беленюк показал, как тяжело травмировался перед Олимпиадой в Токио (видео)

"Точно запомню этот день на всю жизнь": Беленюк показал, как тяжело травмировался перед Олимпиадой в Токио (видео)

Повреждение, которое могло стоить Украине единственного "золота" на Играх-2020.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк показал, как он получил тяжелую травму перед стартом соревнований в Токио.

Видео эпизода с повреждением плеча 30-летний спортсмен опубликовал в Instagram.

Видео 18+. На видео присутствует ненормативная лексика.

"12.07.21 - день, который запомню точно на всю жизнь. День, который впоследствии меня многому научил, но на тот момент мне казалось, что это фатальный день в моей жизни…

Мне казалось, что он растоптал мои мечты, что он умножил на ноль годы тяжелой работы... Единственный вопрос, который меня в тот момент интересовал: "За что!?"

Но большое видится лишь на расстоянии! Оглядываясь назад, понимаю, что возможно так было и необходимо! Это тот случай, когда поговорка "то, что нас не убивает, делает нас сильнее" обретает абсолютно новое значение, не какую-то абстракцию, которую сложно осязать, а вполне реальные черты.

Но как же тяжело осознать в себе возможность стать сильнее, когда хочется смириться с реальностью и просто уйти в забвение… Ведь в момент, когда нам плохо, больно, так хочется, чтобы тебя просто пожалели и ничего не требовали взамен.

Мы всегда стоим перед выбором - сдаться либо продолжить борьбу! Продолжайте - это выбор сильных, за который вас никто не посмеет укорить! И в первую очередь ты сам", - прокомментировал ролик Жан.

На Олимпиаде в Токио Беленюк стал единственным украинцем, выигравшим золотую награду.

На предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро Жан завоевал серебряную медаль.

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