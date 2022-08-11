"Тогда победа была близко": непобедимый британец выразил желание отомстить Усику

Так, 36-летний непобедимый британец хочет отомстить украинцу за поражение, которое произошло в 2013 году, когда оба боксера сражались в любителях на уровне Всемирной боксерской суперсерии. Тогда действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе одолел Джойса по итогам пяти раундов.

Об этом англичанин рассказал в интервью порталу talkSPORT.

Шанс на бой с Усиком, действующим объединенным чемпионом мира в тяжелом весе, Джойс может получить уже по итогу своего следующего поединка. 24 сентября англичанин сразится с новозеландским экс-чемпионом мира Джозефом Паркером за звание претендента на титул Всемирной боксерской организации. Соответствующий статус предоставит победителю шанс боксировать с Усиком за чемпионские пояса.

"Я думаю, что это отличный поединок. По-моему, стили делают бои, и это был бы прекрасный поединок. Мне хотелось бы отомстить ему за поражение. Я считаю, что тогда победа была близка. Думаю, теперь она близка также", — сказал Джойс.

В своем последнем бою Джойс одержал 13-ю досрочную победу на профессиональном ринге, остановив немца Кристиана Хаммера в четвертом раунде. В поединке с Хаммером Джойс защитил пояса WBO International и WBC Silver в супертяжелом весе.

В активе Джойса 14 побед в 14 поединках.

Отдельно Джойс прокомментировал и предстоящий бой-реванш Усика против своего соотечественника – Энтони Джошуа.

"Посмотрим, какими они подойдут к вечеру боя. Когда раздастся гонг и начнется первый раунд. Тогда можно будет предсказать, как он будет проходить. Усик уже побеждал Джошуа. У него будет уверенность, ведь он уже проходил через это. Теперь очередь Джошуа подтягивать свой уровень и пытаться вернуть чемпионские титулы.

Я до сих пор считаю, что у Усика есть все необходимое, чтобы во второй раз победить. У Джошуа остается шанс панчера, у него тяжелый удар. Но если он не сможет нанести эти тяжелые удары, победит снова Усик", — отметил Джойс.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Добавим, что именно Джойс был потенциальным соперником Усика еще в прошлом году. Однако переговоры об их бое не имели успеха, а затем украинцу удалось договориться о чемпионском поединке с Джошуа и победить его.