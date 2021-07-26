Токио накрыл мощный тайфун: организаторы изменят расписание на Олимпиаде-2020 (видео)

На Играх - форс-мажорные обстоятельства.

Токио, где проходит Олимпиада-2020, накрыл мощный тайфун.

Из-за непогоды в столице Японии отменили все авиарейсы. Соревнования на Олимпийских играх, которые должны были состояться под открытым небом 27 июля, перенесены.

Во вторник в Токио прогнозируется ураган третьей категории, при котором скорость ветра может достигать более 200 км/час, пишет automaticblogging.com.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Во вторник, 27 июля, на Играх должны быть разыграны 22 комплекта наград.

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