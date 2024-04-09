Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Толкнул соперника и замахнулся на арбитра: Роналду заработал удаление в Саудовской Аравии (видео)

Толкнул соперника и замахнулся на арбитра: Роналду заработал удаление в Саудовской Аравии (видео)

Криштиану Роналду/Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

Команда Криштиану не смогла выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии.

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду был удален в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля".

Инцидент произошел в конце поединка при счете 2:0 в пользу "Аль-Хиляля". Португалец пытался быстро бросить мяч из аута и локтем оттолкнул соперника, после чего тот упал на газон.

За такое поведение арбитр наказал Роналду красной карточкой. Это еще больше разозлило Криштиану, который даже замахнулся на рефери кулаком.

После удаления португальца "Аль-Наср" в меньшинстве сократил отставание благодаря голу Садио Мане, однако забить еще и перевести игру в экстра-таймы уже не сумел. Матч закончился поражением команды Роналду со счетом 1:2.

Главный тренер "Аль-Насра" Луиш Каштру прокомментировал эпизод с красной карточкой Роналду. Он считает, что его подопечного удалили несправедливо.

"Трудно говорить об инциденте, в котором Роналду получил красную карточку. Мы видели раньше моменты в сезоне, когда Криштиану провоцировали. И после просмотра некоторых кадров считаю, что Роналду не заслуживал удаления, соперник "сыграл". Контакт между ними был незначительным", – цитирует слова Каштра Goal.com.

Отметим, что в этом сезоне Роналду провел 37 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, забил 36 голов и сделал 12 ассистов.

"Аль-Хиляль" вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии, где сразится за трофей с "Аль-Иттихадом", за который выступает бывший форвард мадридского "Реала" Карим Бензема.

Читайте также:

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Гол Ярмоленко не помог победить: "Динамо" сенсационно потеряло очки в матче против ЛНЗ (видео)

Громкий скандал в Турции: "Фенербахче" снялся с матча за Суперкубок спустя минуту после начала

Похожие темы:

Следующая публикация