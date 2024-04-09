Толкнул соперника и замахнулся на арбитра: Роналду заработал удаление в Саудовской Аравии (видео)

Команда Криштиану не смогла выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии.
Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду был удален в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля".
Инцидент произошел в конце поединка при счете 2:0 в пользу "Аль-Хиляля". Португалец пытался быстро бросить мяч из аута и локтем оттолкнул соперника, после чего тот упал на газон.
¡Cristiano Ronaldo es expulsado! Y CR7 no amaga todo su enfado con l'àrbitre. #SSCenFOX pic.twitter.com/OCwbillPj5— FOX Deportes (@FOXDeportes) April 8, 2024
Cristiano Ronaldo ha lost the plot hasn't he pic.twitter.com/xxmRTWVJV0— EPL Библия (@EPLBible) Август 9, 2024
За такое поведение арбитр наказал Роналду красной карточкой. Это еще больше разозлило Криштиану, который даже замахнулся на рефери кулаком.
AL HILAL REFEREE SEND OFF RONALDO.— CristianoXtra (@CristianoXtra_) Август 8, 2024
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После удаления португальца "Аль-Наср" в меньшинстве сократил отставание благодаря голу Садио Мане, однако забить еще и перевести игру в экстра-таймы уже не сумел. Матч закончился поражением команды Роналду со счетом 1:2.
Главный тренер "Аль-Насра" Луиш Каштру прокомментировал эпизод с красной карточкой Роналду. Он считает, что его подопечного удалили несправедливо.
"Трудно говорить об инциденте, в котором Роналду получил красную карточку. Мы видели раньше моменты в сезоне, когда Криштиану провоцировали. И после просмотра некоторых кадров считаю, что Роналду не заслуживал удаления, соперник "сыграл". Контакт между ними был незначительным", – цитирует слова Каштра Goal.com.
Отметим, что в этом сезоне Роналду провел 37 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, забил 36 голов и сделал 12 ассистов.
"Аль-Хиляль" вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии, где сразится за трофей с "Аль-Иттихадом", за который выступает бывший форвард мадридского "Реала" Карим Бензема.
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