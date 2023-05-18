"Только Бог может что-то изменить": Ломаченко высказался о войне России против Украины

Василий в очередной раз не стал называть РФ государством-агрессором.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко ответил на вопрос о войне в Украине во время пресс-конференции накануне боя с абсолютным чемпионом мира Девином Хейни.

Уроженец Белгород-Днестровского снова не решился вспомнить, что именно Россия развязала полномасштабную войну, устроив геноцид украинского народа.

Все, что смог выдать Василий, это тезис, что от него ничего не зависит, и призвал молиться Богу, чтобы война быстрее закончилась.

"Смотрите, трудно что-то сказать, потому что вы ничего не можете изменить. Если вы что-то говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну", – сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Поединок между Ломаченко и Хейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все принадлежащие американцу пояса легкого дивизиона.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В послужном списке 24-летнего Хейни 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Накануне Ломаченко и Хейни устроили "огненную" дуэль взглядов перед боем за абсолютное чемпионство.

Напомним, ранее было представлено яркое промо к бою Хейни – Ломаченко.

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