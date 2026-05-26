"Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся": Усик обратился к фанатам после боя с Верховеном

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик обратился к болельщикам после своей победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

"Вернулся к семье. Все прекрасно, все слава Богу. В очередной раз хочу поблагодарить украинский народ за поддержку. Вижу все ваши сообщения, всю вашу поддержку, вдохновение и борьбу. Слава Богу за все. Слава Украине.

Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся. Акела продолжает держать свой камень, все отлично. Есть победа, и это самое важное. Иногда она не такая красивая, как бы кто-то хотел, но она есть.

Всем тем, кто не верит в то, что он может, поверьте, вы можете. И не обращайте внимания на то, когда вам говорят, что вы не можете. Вы невероятны.

Продолжаю оставаться на светлой стороне. Дорога продолжается. Свет светит еще сильнее, чем он светил. И все невероятно отлично. Добра", — сказал Усик в видеообращении, которое выложил у себя в соцсетях.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

