Только на украинском: Яремчук отказался давать видеоинтервью российскому журналисту

Футболист заявил, что готов говорить на камеру только на украинском языке

Форвард сборной Украины и новичок лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук после своего дебютного матча против московского "Спартака" заявил российскому журналисту, готов дать интервью на камеру только на украинском языке.

Об этом рассказал российский спортивный журналист Максим Алланазаров.

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После игры Алланазаров пробрался в автобус "Бенфики" и решил записать интервью с Яремчуком. Но украинец отказался говорить на камеру на русском языке.

"Жаль, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, который я не знаю", — отметил журналист.

Напомним, что Роман Яремчук успешно дебютировал за лиссабонскую "Бенфику". Футболист вышел на замену в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против московского "Спартака" и помог своей новой команде забить второй мяч. В честь этого клуб переименовал свое название в соцсети на "Бенфикачук".

Яремчук перешел в состояние "орлов" из бельгийского "Генка" за 17 млн евро.

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