Только трое здоровых биатлонисток: Украина рискует пропустить женскую эстафету на Олимпиаде-2022

Женская эстафета по биатлону запланирована на 16 февраля.

Сборная Украины по биатлону может пропустить женскую эстафету на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак.

В команде не набираются четыре здоровых биатлонистки для участия в эстафете, которая запланирована на 16 февраля.

"Команде тяжело, потому что такое состояние. Треть команды закрыта: массажисты, сервисмены, главный тренер. Для спортсмена это все очень тяжело, психологически сложно. Сдают тесты все время. Не известно, будет ли эстафета, потому что сейчас только трое здоровых биатлонисток в сборной Украины ", — объяснил Бринзак в комментарии 24 канала ".

В среду, 9 февраля, Валентина Семеренко досрочно прекратила участие на Олимпийских играх-2022 в Пекине из-за ухудшения состояния здоровья.

на Олимпийских играх-2022 в Пекине из-за ухудшения состояния здоровья. Ранее украинская женская команда по биатлону из-за положительных тестов на COVID-19 потеряла капитана Елены Белосюк и Дарью Блашко.

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