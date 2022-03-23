"Только вместе мы победим": еще один украинский спортсмен готов попрощаться с олимпийским "золотом", чтобы помочь ВСУ

"Только вместе мы победим": еще один украинский спортсмен готов попрощаться с олимпийским "золотом", чтобы помочь ВСУ

Емельянов продает медаль Олимпиады-2020

Двухкратный паралимпийский чемпион по параканоэ Сергей Емельянов решил помочь украинской армии в борьбе с российскими оккупантами.

Спортсмен решил продать свою золотую медаль Паралимпиады-2020 в Токио, а полученные средства передать нашим воинам, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

"Привет всем. Наверное, не буду говорить доброе утро, потому что для кого-то он не очень хорош.

Я Сергей Емельянов, планирую продать свою золотую паралимпийскую медаль Игр в Японии (2021) для поддержки наших защитников Украины.

Только вместе мы победим. Слава Украины", – написал Емельянов.

Емельянов выиграл "золото" и на ОИ-2016 и на ОИ-2020 в классе KL3 – среди атлетов с поражением нижних конечностей.

Ранее украинский каратист Станислав Горуна заявил о готовности продать бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио, чтобы помочь вооруженным силам Украины.

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